В клип попали кадры будней дорожных полицейских и оперативные съёмки
В Бурятии сотрудники ДПС продолжают праздновать 85-летие со дня образования ГИБДД. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях инспекторы поздравили своих коллег, выстроив из патрульных автомобилей цифру «85» и включив проблесковые маячки.
На этот раз вокальный ансамбль управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» выпустил клип на песню «Такая работа» группы «Любэ». Ролик опубликовали на странице УГИБДД по Бурятии.
В клип попали моменты из трудовых будней инспекторов, кадры оперативных съёмок и задержаний.
В комментариях подписчики ещё раз поздравили автоинспекторов с профессиональным праздником. Они отметили, что такая работа, действительно, не самая завидная.
В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД
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