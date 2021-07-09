 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД

Общество, 
В клип попали кадры будней дорожных полицейских и оперативные съёмки

В Бурятии сотрудники ДПС продолжают праздновать 85-летие со дня образования ГИБДД. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях инспекторы поздравили своих коллег, выстроив из патрульных автомобилей цифру «85» и включив проблесковые маячки

На этот раз вокальный ансамбль управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» выпустил клип на песню «Такая работа» группы «Любэ». Ролик опубликовали на странице УГИБДД по Бурятии.

В клип попали моменты из трудовых будней инспекторов, кадры оперативных съёмок и задержаний.

В комментариях подписчики ещё раз поздравили автоинспекторов с профессиональным праздником. Они отметили, что такая работа, действительно, не самая завидная.

клип ГИБДД полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
Общество, 09.07.2021
Подарки достались малышам, родившимся в день образования дорожно-патрульной службы
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
Общество, 09.07.2021
В Тункинском районе республики госавтоинспекторы поздравили автолюбителей с Днём семьи любви и верности
Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»
Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»
Общество, 09.07.2021
Всероссийский фестиваль-конкурс пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге
В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД
В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД
Общество, 09.07.2021
В клип попали кадры будней дорожных полицейских и оперативные съёмки
В Бурятии после локдауна сохранят ряд ограничений
В Бурятии после локдауна сохранят ряд ограничений
Общество, 09.07.2021
Стало известно, как республика будет жить после скорого окончания локдауна
В Улан-Удэ вовсю готовятся к «большой воде»
В Улан-Удэ вовсю готовятся к «большой воде»
Общество, 09.07.2021
Предсказать наступление стихии заранее или хотя бы за месяц невозможно
В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
Общество, 09.07.2021
Замечания по физкультурно-спортивному комплексу подтвердились
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
Общество, 09.07.2021
Солист государственной филармонии Алтая поборется за гран-при фестиваля
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Общество, 09.07.2021
Купол смастерили местные умельцы
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
Общество, 09.07.2021
Более семи тысяч школьников прошли специальные тесты  
Лесхоз в Бурятии пополнился новой техникой
Лесхоз в Бурятии пополнился новой техникой
Общество, 09.07.2021
Автомобиль «УАЗ» уже опробовали на тушении пожара  
В улан-удэнской колонии строгого режима провели таинство исповеди
В улан-удэнской колонии строгого режима провели таинство исповеди
Общество, 09.07.2021
Осуждённых посетил иерей Антоний Хинганский
Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек
Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек
Общество, 09.07.2021
Продолжается медленное снижение заболеваемости COVID-19
Выпускница из Улан-Удэ набрала 299 баллов по ЕГЭ
Выпускница из Улан-Удэ набрала 299 баллов по ЕГЭ
Общество, 09.07.2021
Выпускница, показавшая лучший результат в Бурятии, мечтает уехать в Санкт-Петербург

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^