«Семейная ипотека» стала доступна семьям с одним ребёнком

Также продлена программа «Льготная ипотека»



Правительство России утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» ещё на один год.



Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года. Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека» – принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребёнком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.



Купить жильё в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 млн рублей.

Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.



Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё более выгодная программа – «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.



Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей.



По информации министерства строительства Бурятии, теперь кредит по «Семейной ипотеке с государственной поддержкой» могут оформить семьи, проживающие и приобретающие жильё на территории Дальневосточного федерального округа, с одним ребёнком, рождённым в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Также для участия в программе подходят семьи, в которых до 31 декабря 2022 года родился ребёнок с подтверждённой категорией «ребёнок-инвалид».



- Расширение программы позволит помочь большему количеству семей в улучшении жилищных условий. Для граждан, проживающих и приобретающих жилье на территории ДФО «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7% годовых. Оформить ипотеку можно на покупку квартиры от застройщика, рефинансирование взятого в другом банке ипотечного кредита, а также, на строительство индивидуального жилого дома. При приобретении недвижимости в сельской местности продавцом может быть и физическое и юридическое лицо. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования – до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 15%, - пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

