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Жители Бурятии возвели купол на часовню

Жители Бурятии возвели купол на часовню
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Баргузин-инфо"
Купол смастерили местные умельцы

В посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии на часовню «Петра и Февроньи» подняли купол. Эта часовня находится в местности «Берёзовая роща», сообщается в группе «Баргузин-инфо. 24/7».

Купол изготовили местные мастера Баир Самбуев и Николай Пензяков.

Общественность посёлка Юбилейный поблагодарила неравнодушных за оказанную помощь в подъёме купола.
часовня православие

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