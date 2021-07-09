Купол смастерили местные умельцы
В посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии на часовню «Петра и Февроньи» подняли купол. Эта часовня находится в местности «Берёзовая роща», сообщается в группе «Баргузин-инфо. 24/7».
Купол изготовили местные мастера Баир Самбуев и Николай Пензяков.
Общественность посёлка Юбилейный поблагодарила неравнодушных за оказанную помощь в подъёме купола.
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Общество, Фото:
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