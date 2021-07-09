Бурятия присоединилась ко всероссийской экспедиции

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России



Региональная команда Бурятии присоединилась ко всероссийской экспедиции «РоссиЯ-2021». Она пройдёт участок маршрута Улан-Удэ – Монды на автомобилях. Далее экспедиции предстоит преодолеть пеший участок до озера Белин (граница с Тувой) протяжённостью 212 км.



- Участники основного состава в течение 2021 года пройдут маршрут вдоль всего периметра границ Российской Федерации. В рамках экспедиции будут реализованы мероприятия военно-патриотической, социально-просветительской и культурной направленностей, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В Бурятии экспедиция состоится с 7 по 25 июля. Для прохождения туристического маршрута была создана команда республики в количестве 8 человек. От нашего региона к экспедиции присоединится сборная тургруппа ресурсного центра патриотического воспитания РБ, федерации спортивного туризма Бурятии и педагогов по туризму из районов республики.



Экспедиция стартовала 3 марта из города Сочи и впервые предполагает беспрерывное прохождение вдоль границ России. Общая протяжённость маршрута составляет 34 тысячи километров. Участники должны посетить 50 городов и более 1000 населённых пунктов. Продолжительность экспедиции составит 283 дня, она закончится 31 декабря 2021 года.

