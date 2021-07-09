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В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Меры предприняты в связи с ростом заболеваемости

В Забайкалье официально объявлено о вводе дополнительных ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства края.

С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме.

До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключениями станут кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи, при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.

Ежедневно с 21:00 до 6:00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах. Исключение делается для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание на вынос и доставка еды.

На объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, рынках необходимо соблюдать наполняемость – один человек на четыре квадратных метра свободной площади торгового зала. Собственникам, арендаторам зданий и помещений требуется установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.

На объектах торговли нужно будет предусмотреть перерывы для проветривания, обеззараживания воздуха, проведения влажной уборки и текущей дезинфекции помещений.

Работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги разрешается только при условии заполняемости до 50% от пропускной способности. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Забайкальского края, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта России на 2021 год, разрешается без привлечения зрителей.

Работодатели должны перевести на дистанционный режим работы или предоставить ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных женщин, работников в возрасте старше 65 лет. Кроме того, требуется обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками острых респираторных инфекций, проводить мероприятия по проветриванию, текущей дезинфекции, ввести использование работниками гигиенических масок. Все собрания и планерки нужно проводить дистанционно.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и переболевших лиц рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Забайкальский край коронавирус

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