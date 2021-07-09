Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу

Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В Иркутской области десять школьников, прошедших конкурсный отбор, станут участниками недельной экспедиции по Байкалу. Профильную смену по исследованию экосистемы озера Байкал в области классической и молекулярной биологии проведут в образовательном центре «Персей» совместно с Лимнологическим институтом СО РАН.
В течение недели ребята совместно с учёными-исследователями озера будут проводить анализ химических и физических характеристик байкальской воды, изучать особенности видового разнообразия живых организмов Прибайкалья и озера Байкал. Участники посетят залив Лиственничный, где пройдут мастер-классы по методологии отбора и фиксации проб донных организмов. Затем в Больших Котах день будет посвящён научным исследованиям в области микробиологии. В бухте Песчаной ребят ждёт изучение зоопланктона и пешая прогулка в бухту Бабушка. В планах также побывать и на Малом Море для исследования микробиальных культур, получения сравнительных характеристик биологических сообществ его мелководных заливов и глубоководных частей. Завершится смена отчётными докладами о проведённых исследованиях.
- Особенностью программы является то, что в ней предусмотрены увлекательные практические занятия, на которых учащиеся подробно знакомятся с темой занятий. На них применяются современные методы и технологии исследования животного и растительного мира озера Байкал и окружающих его территорий Прибайкалья и Забайкалья. Благодаря этому учащиеся становятся активными участниками процесса изучения озера Байкал, без чего невозможно понять все его многообразие и величие, – рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГУН Лимнологический институт Сибирского отделения РАН Ольга Майкова.
Планируется, что экспедиция пройдёт с 29 июля по 9 августа 2021 года. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно перенесение профильной смены на другие сроки. Все занятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических режимов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу
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