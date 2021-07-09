Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся во Владивосток с учений

В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане



8 июля во Владивостоке торжественно встретили корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), которые в составе группировки сил принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана.



К причалу на Корабельной набережной столицы Приморья по очереди ошвартовались сразу семь боевых кораблей. Среди них корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и флагман флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг».



Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил военных моряков с возвращением в родную базу и по традиции вручил командирам кораблей жареных поросят. Выступая на митинге, командующий ТОФ подчеркнул, что учения такого масштаба в этом районе Тихого океана в новейшей истории флот провёл впервые. В них было задействовано более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов ТОФ, самолёты и вертолёты морской авиации. За два месяца в море силами пройдено более 20 тысяч морских миль, выполнено 50 боевых упражнений. Командующий ТОФ отметил, что флот подтвердил свой статус океанского и поблагодарил личный состав соединения надводных кораблей за отличное выполнение задач дальнего похода.



Церемония встречи завершилась торжественным прохождением личного состава Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. В честь знаменательного события на Корабельной набережной прошёл День открытых дверей, в ходе которого семьи военных моряков пригласили посетить боевые корабли, принимавшие участие в учении.



В ближайшее время в пункт постоянной дислокации вернутся суда вспомогательного флота и гидрографические суда, которые обеспечивали действия группировки в дальней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

