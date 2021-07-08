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В Улан-Удэ детям начали выдавать сухпайки

В Улан-Удэ детям начали выдавать сухпайки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Выдача сухих пайков производится родителям на территории школ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

С сегодняшнего дня в улан-удэнских школах №№ 7, 26, 65, 2, 8, 25, 63 и 32 началось формирование и выдача сухих пайков детям, начавшим отдых в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха (ЛДП и ЛТО), но так и не завершившим сезон в связи с введением локдауна.

Такие продуктовые наборы получат почти шесть тысяч детей на базе 56 учреждений, сообщили в пресс-службе мэрии. 

В состав пайков входят сок, крупяные изделия, тушёнка, молоко сгущённое, молоко стерилизованное, макаронные изделия, пряники, печенье. Вся продукция имеет сертификаты соответствия качества.

Всего наборов сухих пайков, исходя из стоимости на одного ребёнка, насчитывается 25 видов. Их стоимость зависит от количества неиспользованных дней отдыха, разницы в количестве дней отдыха в ЛДП (21 день) и в ЛТО (18 дней), социальной категории детей.

- У нас почти шесть тысяч детишек будут получать наборы и эти наборы будут варьироваться в зависимости от того, сколько дней дети недоотдыхали в лагерях, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал о больных ковидного стационара больницы скорой медицинской помощи, которые пожаловались на питание. Позже в больнице прокомментировали этот вопрос.

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