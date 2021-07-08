За полгода специалисты провели более 160 проверок
В Улан-Удэ 18 землепользователей привлекли к административной ответственности за самовольный захват участков. В Советском районе Улан-Удэ эти «собственники» самоволок покусились на земли министерства обороны РФ по улице Войсковая. Нарушители земельного законодательства уже привлечены к административной ответственности, сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию.
Всего за последние шесть месяцев специалисты провели 168 проверок в отношении земельных «захватчиков» по ул. Тобольская, Подлесная, Дундича, Номинская, Керамическая, Дальняя, 105-мкр., ДНТ «Дружба», 502-км.
Проведено 33 рейда по проверке соблюдения норм законодательства предпринимателями и юрлицами, по итогам которых выявлено 35 нарушений.
Материалы направляются в управление Росреестра для принятия правового решения и привлечения к административной ответственности.
- Для того, чтобы проверить, не нарушают ли горожане земельное законодательство, нужно обратиться к кадастровому инженеру для определения фактических поворотных точек дома и установленного ограждения, - рассказал начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию Геннадий Гуруев.
Реестр кадастровых инженеров размещён на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений РБ.
Работа по выявлению нарушений норм земельного законодательства ведется на постоянной основе. На следующей неделе запланированы рейды на остров Богородский. Штраф за самовольное занятие земельного участка по ст. 7.1. КоАП РФ составляет от 5000 руб.
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
Общество, Фото:
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