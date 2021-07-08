В Бурятии названы опасные для купания водоёмы

Стали известны результаты санитарно- гигиенического мониторинга качества воды водных объектов республики



В Бурятии проводится еженедельный мониторинг качества воды водоёмов, почвы зон рекреаций, расположенных в черте населённых мест, используемых населением для купания и отдыха. С начала мая управлением Роспотребнадзора по республике обследовано 43 водных объекта в 101 контрольной точке в местах купания населения.



Было исследовано 155 проб воды на санитарно-химические показатели, на микробиологические– 217 проб, паразитологические – 153 пробы, вирусологические–23 проб, в том числе 13 проб на наличие возбудителя COVID-19. Из них не соответствовали 41,3% проб воды по санитарно-химическим показателям, 12% – по микробиологическим показателям. По паразитологическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Возбудитель COVID-19 в воде водных объектов не обнаружен.



По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:

- оз. Котокель в Черемушки и Ярцы, р. Селенга в ст. Таловка, оз. Байкал в с. Горячинск по уровню аммиака;

- р. Желтура на границе с Монголией, р. Джида в с. Петропавловка, ниже г. Закаменск, р. Уда в г. Улан-Удэ, р. Селенга в г. Улан-Удэ и п. Сотниково, карьер в п. Авиазавод и п. Тулунжа по уровню окраски. железа и взвешенных веществ;

- р. Мононкуль в г. Закаменск, р. Цакирка в с. Утата, р. Джида в с. Нурта по уровню железа и аммиака;

- р. Киран на границе с Монголией, р. Селенга в п. Наушки по уровню железа, марганца, аммиака, перманганатной окисляемости;

- р. Кяхтинка в г. Кяхта по уровню ХПК, БПК5, аммиака, жесткости, перманганатной окисляемости, запаха, железа;

- р. Чикой в с. Большая Кудара по уровню железа, марганца, аммиака, перманганатной окисляемости, ХПК;

- р. Селенга вблизи стадиона «Спартак» в г. Улан-Удэ по уровню окраски, железа, ХПК, нефтепродуктов;

- р. Селенга в с. Сотниково по уровню окраски, железа, аммиака, ХПК, нефтепродуктов, БПК5, нитратов, запаха.



Превышение гигиеническим нормативов по органолептическим показателям, уровню железа и аммиака связано с прошедшими обильными осадками.



Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде р. Желтура на границе с Монголией, р. Джида в с. Петропавловка, р. Цакирка в с. Утата, р. Джида в с. Нурта и г. Закаменск, оз. Щучье, оз. Гусиное, р. Киран на границе с Монголией, р. Кяхтинка в г. Кяхта, р. Селенга в п. Наушки, р. Чикой в с. Большая Кудара, карьер в с. Сужа, р. Селенга вблизи о. Комсомольский в г. Улан-Удэ, р. Селенга в с. Сотниково. В р. Уда и р. Селенга в г. Улан-Удэ обнаружены патогенные микроорганизмы рода Salmonella.



Исследовано 87 проб почвы в местах купания на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышение гигиенических нормативов не обнаружено.



Превышения гигиенических нормативов в воде водных объектов в местах купания обусловлены антропогенным воздействием, прошедшими обильными осадками. Купание в вышеуказанных водоёмах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

