 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии ожидаются ливни и грозы

В Бурятии ожидаются ливни и грозы
Общество,  Фото:pixabay.com.
Местами возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля на большей части республики дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, по южной половине до 24 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +21,+26, местами +15,+20.

В Улан-Удэ ночью дождь, гроза, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +15,+17, днём +21,+23.
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