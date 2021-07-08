Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»

В Иркутской области восемь многодетных семей получили ключи от новых микроавтобусов
8 июля, в День семьи, любви и верности, в Иркутской области поздравили победителей конкурса среди многодетных семей по предоставлению автотранспорта. В 2021 году в конкурсе участвовали 22 семьи, в которых воспитывается восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Победителями стали восемь семей, ключи от новых «Газелей» им вручили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. В 2021 году победителями конкурса стали:
- семья Антух Павла Викторовича и Светланы Витальевны из Тайшета (11 приёмных детей);
- семья Завертяевых Руслана Ивановича и Гульназ Ильдаровны из села Казачье Боханского района (11 детей);
- семья Жуковых Александра Сергеевича и Елены Владимировны из рабочего посёлка Большая Речка Иркутского района (9 детей);
- семья Костыревых Дмитрия Розаковича и Ольги Александровны из села Васильевка Баяндаевского района (10 детей);
- семья Наумовых Андрея Михайловича и Надежды Викторовны из Нижнеудинска (9 детей, из них 8 приёмные);
- семья Никульшеевых Павла Павловича и Даримы Геннадьевны из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района (8 детей, из них 4 приёмные);
- семья Черныговых Вадима Геннадьевича и Олеси Петровны из Усолья-Сибирского (11 детей);
- семья Чичигиных Михаила Константиновича и Тамары Григорьевны из села Шарагай Балаганского района (8 приёмных детей).
Конкурс по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стали 35 многодетных семей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Общество, Фото:
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