 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»

Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В Иркутской области восемь многодетных семей получили ключи от новых микроавтобусов

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Иркутской области поздравили победителей конкурса среди многодетных семей по предоставлению автотранспорта. В 2021 году в конкурсе участвовали 22 семьи, в которых воспитывается восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Победителями стали восемь семей, ключи от новых «Газелей» им вручили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. В 2021 году победителями конкурса стали:
- семья Антух Павла Викторовича и Светланы Витальевны из Тайшета (11 приёмных детей);
- семья Завертяевых Руслана Ивановича и Гульназ Ильдаровны из села Казачье Боханского района (11 детей);
- семья Жуковых Александра Сергеевича и Елены Владимировны из рабочего посёлка Большая Речка Иркутского района (9 детей);
- семья Костыревых Дмитрия Розаковича и Ольги Александровны из села Васильевка Баяндаевского района (10 детей);
- семья Наумовых Андрея Михайловича и Надежды Викторовны из Нижнеудинска (9 детей, из них 8 приёмные);
- семья Никульшеевых Павла Павловича и Даримы Геннадьевны из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района (8 детей, из них 4 приёмные);
- семья Черныговых Вадима Геннадьевича и Олеси Петровны из Усолья-Сибирского (11 детей);
- семья Чичигиных Михаила Константиновича и Тамары Григорьевны из села Шарагай Балаганского района (8 приёмных детей).

Конкурс по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стали 35 многодетных семей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ многодетные семьи приемные семьи конкурс социальная защита транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество, 08.07.2021
Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
Общество, 08.07.2021
Пострадавшие получат выплаты по ущербу размером 50 и 100 тысяч рублей
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
Общество, 08.07.2021
Свою работу они начнут уже на следующей неделе
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
Общество, 08.07.2021
Проект проводится в формате экспедиции, объединяющей раскопки, семинар и памятные акции
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
Общество, 08.07.2021
Среди них одиннадцать супружеских пар из Железнодорожного района
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
Общество, 08.07.2021
Из-за ремонта путей были изменены схема движения и режим работы
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Общество, 08.07.2021
Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность момента, является важной необходимостью
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
Общество, 08.07.2021
За полгода специалисты провели более 160 проверок
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
Общество, 08.07.2021
Главный санврач Бурятии объяснил необходимость прививать студентов от коронавируса
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
Общество, 08.07.2021
В БСМП рассказали о выросшей нагрузке на сотрудников пищеблока
В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
Общество, 08.07.2021
В третью волну коронавируса медицинский кислород стали потреблять в три раза больше

В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
Общество, 08.07.2021
Жителей республики приглашают присоединиться к ТОСовцам
В пожарной части в Бурятии поселился пёс Умка
В пожарной части в Бурятии поселился пёс Умка
Общество, 08.07.2021
У пса, который уже «служит» в пожарной части, появился четвероногий «стажёр»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^