Жителей республики приглашают присоединиться к ТОСовцам
В Бурятии активисты ТОСов (территориального общественного самоуправления) объявили об образовании Народного штаба для создания народной программы развития республики. Об этом на своей страницы в Facebook сообщила председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ Юлия Скворцова.
- Наша задача - объединить всех, кто не хочет топтаться на месте, а стремится двигаться вперёд. Мы считаем, что нужна общая программа развития всей республики. Нам необходимо заняться совместным поиском решений для самых насущных проблем республики и конкретных территорий, - отметила Юлия Скворцова.
Планируется, что Народные штабы появятся в Улан-Удэ и в каждом районе Бурятии. Здесь будут собирать и сводить воедино наказы и предложения земляков. В результате появится Народная программа, отражающая заботы и проблемы жителей Бурятии.
- В дальнейшем будем добиваться её реализации, включения мероприятий программы в государственные программы развития. Призываем всех земляков включаться в деятельность Народного штаба, вносить предложения в Народную программу. Вместе мы - сила! Вместе - решаем мы! – заключила Юлия Скворцова.
В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
Общество, Фото:
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