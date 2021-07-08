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В Бурятии ТОСы создают Народный штаб

В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики приглашают присоединиться к ТОСовцам

В Бурятии активисты ТОСов (территориального общественного самоуправления) объявили об образовании Народного штаба для создания народной программы развития республики. Об этом на своей страницы в Facebook сообщила председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ Юлия Скворцова.

- Наша задача - объединить всех, кто не хочет топтаться на месте, а стремится двигаться вперёд. Мы считаем, что нужна общая программа развития всей республики. Нам необходимо заняться совместным поиском решений для самых насущных проблем республики и конкретных территорий, - отметила Юлия Скворцова.

Планируется, что Народные штабы появятся в Улан-Удэ и в каждом районе Бурятии. Здесь будут собирать и сводить воедино наказы и предложения земляков. В результате появится Народная программа, отражающая заботы и проблемы жителей Бурятии.

- В дальнейшем будем добиваться её реализации, включения мероприятий программы в государственные программы развития. Призываем всех земляков включаться в деятельность Народного штаба, вносить предложения в Народную программу. Вместе мы - сила! Вместе - решаем мы! – заключила Юлия Скворцова.

ТОС

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