У пса, который уже «служит» в пожарной части, появился четвероногий «стажёр»
В пожарной части села Курумкан появился новый обитатель - собачка Умка, сообщает группа «Курумкан-инфо 24/7».
- Теперь у нашего пса Забата появился «стажёр»! Говорят, если собака пришла без разрешения, она уже знает о том, что здесь витает позитивная и светлая атмосфера. Одинокое животное к плохим людям не придёт! - рассказала инструктор противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда государственной противопожарной службы Бурятии Жанна Эрдыниева
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Бичура уже более восьми лет «служит» пёс Антошка, а в пожарной части №52 посёлка Таксимо «работает» кот Дымок.
В пожарной части в Бурятии поселился пёс Умка
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