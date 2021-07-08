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В Забайкалье семьи делятся секретами своего счастья

В Забайкалье семьи делятся секретами своего счастья
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе проходит акция, посвящённая Дню семьи

В Забайкальском крае проводится онлайн-акция «Секрет семейного счастья», посвящённая Дню семьи, любви и верности. Чтобы стать участниками проекта, нужно поделиться в социальных сетях историями и фото самых ярких моментов семейной жизни и рассказать секрет счастья в своей семье, отметив хэштег #7ячита.

К акции присоединилась семья Дугаровых со своим рассказом:

«Нашей семье 18 августа 2021 года исполнится 18 лет! Вроде бы не так много, но уже и не мало. Почему-то именно в этот год, ближе к празднику День семьи, любви и верности и к нашей дате, я задумалась, а что такое семейное счастье? Наша семья это: я мамочка Оксана, папочка Баир, наши детки: Диана, Дарья и Тимур.

Слово «семья» у меня ассоциируется с домом. Фундамент закладывается на любви и верности супругов, стены в доме – наша ответственность, надёжность и терпение. Окна в доме – это детки, и здорово, когда окон в доме о-о-очень много! Тогда в нём много света, тепла, радости и жизни! Конечно, нелегко построить дом, а тем более крепкую надёжную семью, но это так важно для нас самих и наших детей.

Я спрашиваю себя: «В чём оно, счастье?» И себе же отвечаю: «В семье!» А семья – это любовь, уважение, забота друг о друге, необходимость иногда жертвовать своими интересами во имя интересов близких, искреннее внимание друг к другу, поддержка в горе и радости, уверенность в том, что твои родные – самые лучшие. Я прикладываю максимум усилий, чтобы это было именно так. От нас с вами зависит, какова будет наша семья. Это наше будущее. Семья, наша крепость, помогает нам пережить все беды и невзгоды».

Для участия в проекте свою историю нужно присылать на электронную почту volonterzkf@yandex.ru до 31 июля. Самых креативных участников ждут приятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
Забайкальский край акция семьи День семьи конкурс

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