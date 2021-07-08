 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья

В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские поздравили всех жителей республики с этим светлым праздником

Каждый год 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые издавна считались на Руси покровителями семьи и брака. Бурятия не стала исключением и также присоединилась к празднованию этого дня.

Дарима и Сергей Эрдынеевы познакомились 20 лет назад во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке и спустя 6 лет поженились. Сейчас пара воспитывает троих детей.

Глава семьи Сергей – заместитель начальника управления МВД России по Улан-Удэ. Всё свободное время посвящает семье и всегда поддерживает супругу. Дарима – старший инспектор группы информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде отдела управления по вопросам миграции МВД по Бурятии.

По словам супругов, семейные и бытовые вопросы они решают сообща и всегда с пониманием относятся к особенностям службы друг друга.

Юлия и Павел Щербатюк учились в одном взводе Читинской средней школы милиции, сидели за одной партой. Когда окончили школу, сразу сыграли свадьбу.

Юлия - подполковник юстиции старший следователь по особо важным делам СУ МВД по Республике Бурятия, Павел – подполковник внутренней службы заместитель начальника правового отдела регионального МВД.

Как верная и любящая жена Юлия, уроженка Читы, последовала за мужем в Бурятию. Воспитывают дочь Викторию и сына Ивана. В текущем году отметят 22 года совместной жизни.

А вот семейный путь Дарины и Юрия Шеиных только начинается. Сегодня, 8 июля, состоялось их бракосочетание. Удивительно, но судьбоносное знакомство произошло, как и у старших коллег в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Молодые люди вместе отдыхали в 2012 году на смене «Сильные люди».

Юрий служит в Вооруженных силах Российской Федерации, он старший лейтенант командир радиорелейного взвода, Дарина - младший лейтенант внутренней службы референт отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии. Молодожены счастливы и полны надежд на совместное будущее.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Бурятии состоится концерт в честь Дня семьи, любви и верности (6+). 

полиция День семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья
В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья
Общество, 08.07.2021
Полицейские поздравили всех жителей республики с этим светлым праздником
Вокруг Улан-Удэ вырыли 100 км противопожарных полос
Вокруг Улан-Удэ вырыли 100 км противопожарных полос
Общество, 08.07.2021
В сравнении с 2019 годом, количество лесных пожаров в 2020 году снизилось в три раза
Рога, копыта и хвосты: В Бурятии проводят весёлый челлендж
Рога, копыта и хвосты: В Бурятии проводят весёлый челлендж
Общество, 08.07.2021
Участников просят присылать забавные кадры со своими питомцами
В Бурятии полчища гусениц-вредителей атаковали огороды
В Бурятии полчища гусениц-вредителей атаковали огороды
Общество, 08.07.2021
Луговой мотылёк относится к особо опасным вредителям
Модель из Бурятии снялась в рекламе известного бренда
Модель из Бурятии снялась в рекламе известного бренда
Общество, 08.07.2021
Ролик с Сарюной Цыдыповой «крутили» в ЦУМе
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад
Общество, 08.07.2021
Понемногу снижается и суточный прирост, и количество умерших
Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
Общество, 08.07.2021
Чтобы не отставать от плана, бригады отлова будут работать в две смены
В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля
В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля
Общество, 08.07.2021
Буддисты верят, что вода в эти дни становится вредоносной
Жители района Бурятии страдают без стоматолога
Жители района Бурятии страдают без стоматолога
Общество, 08.07.2021
Незаменимый врач уехал бороться с коронавирусом
В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
Общество, 08.07.2021
Прежний мост не соответствовал параметрам из-за возросшей нагрузки  
Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
Общество, 08.07.2021
Концерты запланированы на начало этой осени
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём семьи
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём семьи
Общество, 08.07.2021
Горожанам пожелали счастья, здоровья и благополучия
Жара в Бурятии отступает
Жара в Бурятии отступает
Общество, 08.07.2021
Местами прогнозируются осадки в виде града 
В Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка
В Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка
Общество, 07.07.2021
Работы на летнюю тематику принимаются по 2 августа включительно
В Забайкалье проходит онлайн-этап хорового фестиваля
В Забайкалье проходит онлайн-этап хорового фестиваля
Общество, 07.07.2021
Имена победителей станут известны в начале ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^