В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья

Полицейские поздравили всех жителей республики с этим светлым праздником
Каждый год 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые издавна считались на Руси покровителями семьи и брака. Бурятия не стала исключением и также присоединилась к празднованию этого дня.
Дарима и Сергей Эрдынеевы познакомились 20 лет назад во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке и спустя 6 лет поженились. Сейчас пара воспитывает троих детей.
Глава семьи Сергей – заместитель начальника управления МВД России по Улан-Удэ. Всё свободное время посвящает семье и всегда поддерживает супругу. Дарима – старший инспектор группы информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде отдела управления по вопросам миграции МВД по Бурятии.
По словам супругов, семейные и бытовые вопросы они решают сообща и всегда с пониманием относятся к особенностям службы друг друга.
Юлия и Павел Щербатюк учились в одном взводе Читинской средней школы милиции, сидели за одной партой. Когда окончили школу, сразу сыграли свадьбу.
Юлия - подполковник юстиции старший следователь по особо важным делам СУ МВД по Республике Бурятия, Павел – подполковник внутренней службы заместитель начальника правового отдела регионального МВД.
Как верная и любящая жена Юлия, уроженка Читы, последовала за мужем в Бурятию. Воспитывают дочь Викторию и сына Ивана. В текущем году отметят 22 года совместной жизни.
А вот семейный путь Дарины и Юрия Шеиных только начинается. Сегодня, 8 июля, состоялось их бракосочетание. Удивительно, но судьбоносное знакомство произошло, как и у старших коллег в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Молодые люди вместе отдыхали в 2012 году на смене «Сильные люди».
Юрий служит в Вооруженных силах Российской Федерации, он старший лейтенант командир радиорелейного взвода, Дарина - младший лейтенант внутренней службы референт отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии. Молодожены счастливы и полны надежд на совместное будущее.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Бурятии состоится концерт в честь Дня семьи, любви и верности (6+).
В День семьи полицейские пары Бурятии поделились секретами личного счастья
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