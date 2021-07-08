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Вокруг Улан-Удэ вырыли 100 км противопожарных полос

Вокруг Улан-Удэ вырыли 100 км противопожарных полос
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В сравнении с 2019 годом, количество лесных пожаров в 2020 году снизилось в три раза

Для профилактики и предупреждения возникновения лесных пожаров в Улан-Удэ МБУ «Городское лесничество» с помощью трактора с плугом ежегодно обустраивает 300 км минерализованных полос шириной 1,4 м и глубиной 0,5 м. В настоящее время обустроены свыше 100 км минполос, сообщили в комитете городского хозяйства.

С начала 2021 года ликвидировано три лесных пожара на территории Железнодорожного района. Общая площадь, пройденная пожарами, составила всего 0,063 га. Ущерб лесным насаждениям не был нанесён.


Противопожарная минерализованная полоса представляет собой искусственно созданную полосу, проходящую на поверхности земли. Она очищена от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы.

- Противопожарное опахивание является не затратной и в то же время эффективной мерой предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, - пояснили в комитете городского хозяйства.



До 13 июля в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей, запрещён въезд транспортных средств, проведение определённых видов работ в связи с пожароопасной обстановкой.

Категорически запрещено в лесах разводить костры, проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

Если вы обнаружили лесной пожар, сообщите об этом по телефону службы спасения 01, 101 и 112, а также в региональную диспетчерскую службу агентства лесного хозяйства по тел. 20-44-44, в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-29-72, 21-36-65.

Лес лесные пожары

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