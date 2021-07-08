Пострадавшие получат выплаты по ущербу размером 50 и 100 тысяч рублей
Свыше 4 тысяч забайкальцев признаны пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации от паводков. Об этом рассказали 7 июля во время заседания межведомственного оперативного штаба.
- 4001 человек признаны пострадавшими. Задача перед главами районов – представить списки на выплаты по 50 и 100 тысяч рублей совместно с актами по оценке ущерба, которые они получили в результате подтопления. Отмечу, что согласно порядку и позиции МЧС России, данные выплаты по ущербу будут предоставляться по федеральному законодательству, то есть – по факту регистрации граждан по месту жительства, – заявил министр труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко.
Первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер поручил главам Балейского, Газимуро-Заводского и Шелопугинского районов оперативно завершить работу по формированию списков пострадавших.
- В течение одного-двух дней эту работу необходимо закончить. Численность пострадавших может возрасти, но не так существенно. Шелопугинскому району нужно быстрее подключаться к работе с органами МВД и МЧС, потому что требуется не только проверка списков, но и проверка актов об оценке ущерба, – добавил Андрей Кефер.
В настоящее время 3841 жителю края, пострадавшему от наводнения, выплачено по 10 тысяч рублей, ещё 94 человека подготовили все необходимые документы на получение данных выплат. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
Общество, Фото:
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