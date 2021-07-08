В Бурятии наградят победителей конкурса прозы

Награждение призёров первого этапа литературного конкурса, посвящённого столетию республики, пройдёт онлайн



В Бурятии 9 июля состоится церемония награждения победителей первого тура конкурса на создание литературного масштабного (прозаического) произведения, посвящённого столетию образования республики (0+). Мероприятие проведут в режиме онлайн с трансляцией в Youtube.



К участию в конкурсе были приглашены авторы из Бурятии. Всего было принято 18 заявок от профессиональных и начинающих писателей. В состав экспертной комиссии вошли писатели, литературоведы, критики, специалисты в области издательского дела. В их числе известный писатель из Забайкальского края Виктор Балдоржиев, народный поэт Бурятии Андрей Румянцев, доктор филологических наук Людмила Дампилова, доктор исторических наук Виктория Номогоева, доктор исторических наук Татьяна Паликова, кандидат филологических наук Ольга Хандарова, кандидат филологических наук Лариса Халхарова, директор радиостанции «Буряад ФМ» Жанна Дымчикова, директор издательства «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова.



На протяжении месяца жюри кропотливо выбирало победителей. В первом этапе участвовали синопсисы и отрывки из произведения. Приём работ для участия был завершён 1 мая.



По итогам голосования победителями первого тура конкурса признаны следующие работы:

- Ирина Булдаева «У подножия горы Ехэ Ёрд»;

- Татьяна Ясникова «Щедрое небо»;

- Юрий Невский «Бурятский дым»;

- Баира Бальбурова «Эхын модоной уургай мүнхэ».



Призовой фонд первого этапа в размере 300 000 рублей делится поровну на всех победителей.



Во втором этапе участвуют только полностью завершённые произведения победителей первого этапа. По итогам второго этапа выбирается победитель конкурса. Полностью завершённые произведения должны быть сданы до 1 декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

