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В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку

В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен

Минтранс Бурятии начинает приём заявлений на право заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях республики и в отдаленных районах Бурятии.

Субсидия предоставляется авиакомпаниям на выполнение рейсов по маршрутам Улан-Удэ – Кырен и Кырен – Улан-Удэ. Рейсы в Тункинскую долину планируются по пятницам и воскресеньям.

Напомним, республиканской службой по тарифам Бурятии утверждены тарифы, оплачиваемые пассажирами, по маршрутам Улан-Удэ – Кырен и Кырен – Улан-Удэ. Их размер равен 3000 рублей без учёта НДС (самолет Л-410). Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
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