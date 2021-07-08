Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
Минтранс Бурятии начинает приём заявлений на право заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях республики и в отдаленных районах Бурятии.
Субсидия предоставляется авиакомпаниям на выполнение рейсов по маршрутам Улан-Удэ – Кырен и Кырен – Улан-Удэ. Рейсы в Тункинскую долину планируются по пятницам и воскресеньям.
Напомним, республиканской службой по тарифам Бурятии утверждены тарифы, оплачиваемые пассажирами, по маршрутам Улан-Удэ – Кырен и Кырен – Улан-Удэ. Их размер равен 3000 рублей без учёта НДС (самолет Л-410). Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество, Фото:
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Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
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