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В Бурятии состоится концерт в честь Дню семьи, любви и верности

В Бурятии состоится концерт в честь Дню семьи, любви и верности
Общество,  Фото:pixabay.com
Конечно же, мероприятие будет проходить в онлайн-режиме

В Бурятии состоится онлайн-концерт в честь Дню семьи, любви и верности

Трансляцию концерта можно будет посмотреть 8 июля в 18.00 на YouTube канале Центра культуры и досуга Улан-Удэ. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии - Дню семьи, любви и верности.

Любимые композиции исполнят знаменитые бурятские артисты: Сергей Плотников, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, вокально-эстрадная группа «Лаккитон» и артист муниципального духового оркестра г. Улан-Удэ Алексей Хабинский.

- Символично, что именно в этот день принято организовывать концерты и фестивали, - отмели организаторы концерта.


Возрастное ограничение 6+ 
концерт День семьи

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