В Бурятии состоится концерт в честь Дню семьи, любви и верности

Конечно же, мероприятие будет проходить в онлайн-режиме



В Бурятии состоится онлайн-концерт в честь Дню семьи, любви и верности



Трансляцию концерта можно будет посмотреть 8 июля в 18.00 на YouTube канале Центра культуры и досуга Улан-Удэ. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии - Дню семьи, любви и верности.



Любимые композиции исполнят знаменитые бурятские артисты: Сергей Плотников, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, вокально-эстрадная группа «Лаккитон» и артист муниципального духового оркестра г. Улан-Удэ Алексей Хабинский.



- Символично, что именно в этот день принято организовывать концерты и фестивали, - отмели организаторы концерта.





Возрастное ограничение 6+

