Флешмоб пройдёт на сайте Музея Победы
Московский Музей Победы дал старт флешмобу «Победим ковид вместе». Жителям всех регионов страны, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации.
Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещён на сайте Музея Победы. Загрузить своё фото можно до 30 июля.
- Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесёт свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», - сообщили в пресс-службе Музея Победы.
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Жителям Бурятии предложили поддержать флешмоб «Победим ковид вместе»
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