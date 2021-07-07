Жителям Бурятии предложили поддержать флешмоб «Победим ковид вместе»

Флешмоб пройдёт на сайте Музея Победы



Московский Музей Победы дал старт флешмобу «Победим ковид вместе». Жителям всех регионов страны, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации.



Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещён на сайте Музея Победы. Загрузить своё фото можно до 30 июля.



- Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесёт свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», - сообщили в пресс-службе Музея Победы.



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