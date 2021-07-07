В Улан-Баторе создают искусственные пруды для бобров

Водоёмы созданы для адаптации животных к новой среде



В столице Монголии создан искусственный пруд, в котором бобры могут адаптироваться к новой окружающей среде. Также это позволит бобрам повысить способность жить в природе.



В будущем столичный департамент природы и окружающей среды планирует взять под охрану территории вокруг центра разведения бобров в Улан-Баторе и увеличить количество искусственных прудов.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в целях восстановления экологических условий и водного баланса бассейна реки Туул Монголия с 2012 года реализует проект по реинтродукции бобров. В настоящее время в верховьях реки Туул и ее притоков Заан и Тэрэлж обитает 57 бобров. Также Монголия провела работы по реинтродукции бобров в бассейне реки Булган аймака Ховд и реки Тэс аймака Завхан.

