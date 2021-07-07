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Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду

Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в команду вошли представители Забайкальского края

В Чехии с 3 по 11 июля проходит заключительный квалификационный турнир по стрельбе из лука к XVI Паралимпийским летним играм в городе Токио. Соревновательные дни начнутся 6 июля. Победители и призёры будут определены 10 июля.

В состав сборной России для участия в финальной квалификации были включены 17 спортсменов. Среди них спортсмены из Бурятии: Баир Шигаев, Татьяна Андриевская и Чингис Бальжиев; а также Забайкальского края: Татьяна Жалсабон, Бато Цыдендоржиев и Кирилл Смирнов.

Квоты в Чехии будут разыграны в шести личных дисциплинах. Также в программе соревнований три дисциплины в «миксте» и две – среди спортсменов с нарушением зрения.

На XVI Паралимпийских летних играх в столице Японии будет разыграно девять комплектов медалей в стрельбе из лука спорта среди лиц с ПОДА. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Бурятия Забайкальский край Паралимпийские игры спорт стрельба из лука

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