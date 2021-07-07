Работы на летнюю тематику принимаются по 2 августа включительно
В столице Бурятии 5 июля стартовал конкурс детского рисунка «Лето глазами детей». Участникам конкурса необходимо выполнить рисунок на заданную тему в любой технике на бумаге формата А4.
Участник может представить не более двух работ. Заявку с фотографией рисунка можно прислать на электронную почту: dk.divizion@mail.ru. Обязательно должны быть указаны ФИО, возраст участника и контактный номер телефона одного из родителей.
Работы принимаются по 2 августа включительно. Результаты конкурса будут опубликованы в этот же день на сайте ДК имени А.П. Вагжанова и его страницах в социальных сетях.
Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победителям будут вручены ценные призы, сообщает пресс-служба дома культуры.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка
Общество, Фото:
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