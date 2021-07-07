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В Забайкалье за сутки выявили более 330 случаев COVID-19

В Забайкалье за сутки выявили более 330 случаев COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
72 пациента подключены к аппаратам ИВЛ

По данным оперативного штаба Забайкальского края, за минувшие сутки выявлено 337 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 49 287 забайкальцев.

За прошедшие сутки 202 человека вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 44 981.

В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 201 человек находится в тяжёлом состоянии, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 948 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено семь летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 297 человек. Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 46 820. За последние сутки умерли 23 человека. 
коронавирус

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