72 пациента подключены к аппаратам ИВЛ
По данным оперативного штаба Забайкальского края, за минувшие сутки выявлено 337 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 49 287 забайкальцев.
За прошедшие сутки 202 человека вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 44 981.
В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 201 человек находится в тяжёлом состоянии, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 948 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено семь летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 297 человек. Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 46 820. За последние сутки умерли 23 человека.
В Забайкалье за сутки выявили более 330 случаев COVID-19
Общество, Фото:
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