Местами прогнозируются осадки в виде града
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля ночью по республике преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 6-11, местами порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +29,+34, местами +20,+25.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём гроза с дождём. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +18,+20, днём +30,+32.
Жара в Бурятии отступает
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