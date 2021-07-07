Сборная России по стрельбе из лука проходит тренировки в Забайкалье
Тренировочный процесс подготовки спортсменов сборной России по стрельбе из лука к Олимпиаде в Токио с 6 по 12 июля проходит на спортивной базе «Высокогорье» в Чите. На специально подготовленной площадке тренируются четыре спортсмена сборной команды России, среди них представители Бурятии Светлана Гомбоева и Забайкалья Галсан Базаржапов.
Главный тренер сборной и президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев отметил, что на данном этапе Забайкалье идеально подходит для подготовки лучников.
- На читинской тренировочной базе погода отлично подходит для тренировочного процесса, климат сухой, спортсмены быстро не утомляются. Планировали следующий сбор подготовки в Японии, в связи с пандемией нам отказали. Команда улетает во Владивосток 12 июля, на базе дальневосточного университета 6 дней будут проходить сборы, адаптация к климатическим условиям, влажному воздуху и температурному режиму. Вылет в Токио состоится 18 июля, - рассказал Владимир Ешеев.
Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля, в этот день пройдёт квалификационный турнир. Первый комплект медалей разыгрывается 24 июля, это микс-команда, где участвует представитель Галсан Базаржапов и девушка, которая проявит лучший результат. Медали среди женских команд разыгрываются 25 июля, мужская команда России не смогла пройти отбор в квалификации. Завершением соревнований будут личные финалы, которые пройдут 31 июля и 1 августа.
Среди членов олимпийской сборной команды России по стрельбе из лука Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова, Галсан Базаржапов, главный тренер сборной команды Забайкалья Балта Цынгуев, сообщает пресс-служба правительства края.
Бурятские лучники готовятся к Олимпиаде в Чите
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