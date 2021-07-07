Проекты победителей могут реализовать на практике
Конкурс креативных идей «АртОбраз75» по созданию арт-объектов впервые состоится в Забайкальском крае. Приём заявок стартует 15 июля.
Для участия в конкурсе приглашаются лица от 16 до 35 лет, занимающиеся современными видами изобразительного искусства, учащиеся художественных студий, общеобразовательных школ, студенты средне-специальных или профессиональных и высших учебных заведений, арт-дизайнеры, архитекторы, профессиональные художники и все желающие, готовые внести свой вклад в творческий образ Забайкалья.
Участникам необходимо придумать идею арт-объекта и предложить вариант локации для его размещения в пределах Забайкальского края, описать свой проект и представить на конкурс в формате удобном для визуализации (презентация, рисунок, эскиз, дизайн-проект, рабочий чертёж или иной доступный формат).
Заявки принимаются в онлайн-формате на электронный адрес: mvc355401@yandex.ru с пометкой «АртОбраз75». По итогам конкурса экспертный совет выберет три проекта-победителя, достойных к реализации. Авторов ждут заслуженные награды.
Сроки практической реализации проектных идей-победителей конкурса будут определены с учётом эпидемиологической ситуации в сентябре этого года при кураторстве профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов.
Кроме этого для участников конкурса запланирована молодёжная образовательно-творческая площадка и мастер-классы с членами Союза криэйторов из Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Читы и других городов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 16+
В Забайкалье впервые состоится конкурс по созданию арт-объектов
Общество, Фото:
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