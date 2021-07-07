 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

В Забайкалье впервые состоится конкурс по созданию арт-объектов

В Забайкалье впервые состоится конкурс по созданию арт-объектов
Общество,  Фото:pixabay.com
Проекты победителей могут реализовать на практике

Конкурс креативных идей «АртОбраз75» по созданию арт-объектов впервые состоится в Забайкальском крае. Приём заявок стартует 15 июля.

Для участия в конкурсе приглашаются лица от 16 до 35 лет, занимающиеся современными видами изобразительного искусства, учащиеся художественных студий, общеобразовательных школ, студенты средне-специальных или профессиональных и высших учебных заведений, арт-дизайнеры, архитекторы, профессиональные художники и все желающие, готовые внести свой вклад в творческий образ Забайкалья.

Участникам необходимо придумать идею арт-объекта и предложить вариант локации для его размещения в пределах Забайкальского края, описать свой проект и представить на конкурс в формате удобном для визуализации (презентация, рисунок, эскиз, дизайн-проект, рабочий чертёж или иной доступный формат).

Заявки принимаются в онлайн-формате на электронный адрес: mvc355401@yandex.ru с пометкой «АртОбраз75». По итогам конкурса экспертный совет выберет три проекта-победителя, достойных к реализации. Авторов ждут заслуженные награды.

Сроки практической реализации проектных идей-победителей конкурса будут определены с учётом эпидемиологической ситуации в сентябре этого года при кураторстве профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов.

Кроме этого для участников конкурса запланирована молодёжная образовательно-творческая площадка и мастер-классы с членами Союза криэйторов из Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Читы и других городов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 16+
Забайкальский край конкурс арт-объект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду
Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду
Общество, 07.07.2021
Также в команду вошли представители Забайкальского края
Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии
Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии
Общество, 07.07.2021
В мероприятии примут участие подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии
В Бурятии состоится концерт в честь Дню семьи, любви и верности
В Бурятии состоится концерт в честь Дню семьи, любви и верности
Общество, 07.07.2021
Конечно же, мероприятие будет проходить в онлайн-режиме
В Иркутской области определяют границы зон затопления
В Иркутской области определяют границы зон затопления
Общество, 07.07.2021
Работы планируют завершить до конца 2023 года
В Бурятии сбылась мечта 94-летнего ветерана
В Бурятии сбылась мечта 94-летнего ветерана
Общество, 07.07.2021
Семье Владимира Козулина помогли получить стиральную машину
Иркутский теннисист выиграл кубок России
Иркутский теннисист выиграл кубок России
Общество, 07.07.2021
Соревнования по настольному теннису среди лиц с ПОДА состоялись в Саратове
В Улан-Удэ 2 выпускника стали стобалльниками по информатике
В Улан-Удэ 2 выпускника стали стобалльниками по информатике
Общество, 07.07.2021
Всего в столице Бурятии на ЕГЭ зарегистрирован 31 максимальный результат
В Забайкалье открылся первый в России храм Авиалесоохраны
В Забайкалье открылся первый в России храм Авиалесоохраны
Общество, 07.07.2021
В Чите построена часовня иконы Божией Матери «Благодатное небо»
В Иркутской области вход в кинозал разрешат только со справками
В Иркутской области вход в кинозал разрешат только со справками
Общество, 07.07.2021
В регионе изменится порядок посещения спортивных клубов и кинотеатров
Борец из Бурятии победил на первенстве мира в Стамбуле
Борец из Бурятии победил на первенстве мира в Стамбуле
Общество, 07.07.2021
Иван Максимов выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг
Бурятские лучники готовятся к Олимпиаде в Чите
Бурятские лучники готовятся к Олимпиаде в Чите
Общество, 07.07.2021
Сборная России по стрельбе из лука проходит тренировки в Забайкалье
Театр «Байкал» презентовал новый онлайн-проект
Театр «Байкал» презентовал новый онлайн-проект
Общество, 07.07.2021
«Дуун тухай» расскажет зрителям о бурятских песнях на родном языке
Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»
Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»
Общество, 07.07.2021
Забавную находку обсуждают в соцсетях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^