Концерты запланированы на начало этой осени
С 3 по 5 сентября в столице Забайкалья пройдёт традиционный джазовый фестиваль «cHITa Jazz». В мероприятии примут участие джазовые коллективы края и регионов России.
3 сентября откроют фестиваль коллективы Забайкальской филармонии (6+): квартет «Гранат»и джазбэнд «Blues Time». Во второй день фестиваля гости попадут на органную вечеринку к Елене Есиной (6+). Также в этот день они могут услышать концертную программу квартета Алексея Черемизова и вокалистки Анастасии Сазоновой (6+).
5 сентября состоится завершающий гала-концерт джазовых коллективов, которые представят программу «Jazz Session» (6+). Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
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