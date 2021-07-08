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Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»

Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерты запланированы на начало этой осени

С 3 по 5 сентября в столице Забайкалья пройдёт традиционный джазовый фестиваль «cHITa Jazz». В мероприятии примут участие джазовые коллективы края и регионов России.

3 сентября откроют фестиваль коллективы Забайкальской филармонии (6+): квартет «Гранат»и джазбэнд «Blues Time». Во второй день фестиваля гости попадут на органную вечеринку к Елене Есиной (6+). Также в этот день они могут услышать концертную программу квартета Алексея Черемизова и вокалистки Анастасии Сазоновой (6+).

5 сентября состоится завершающий гала-концерт джазовых коллективов, которые представят программу «Jazz Session» (6+). Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
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