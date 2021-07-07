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Бурятии выделят ещё 100 миллионов на дороги

Бурятии выделят ещё 100 миллионов на дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая сумма на реконструкцию и ремонт дорог республики достигнет 4,4 млрд рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение в рамках которого из резервного фонда правительства РФ Росавтодору в 2021 году выделяют бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей. В свою очередь Росавтодор распределит эти деньги по регионам.

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в результате общая сумма, направленная на реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году в республике, составит 4,4 млрд рублей, включая федеральный и республиканский бюджет.

- В настоящее время в рамках нацпроекта планируют отремонтировать около 110 км региональных и муниципальных дорог. Однако после поступления дополнительных 100 млн рублей, эта протяжённость увеличится, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

- В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано исполнение основных показателей – доведение доли протяжённости дорожной сети агломерации, соответствующей нормативным требованиям до 79% (показатель 2020 г. – 72,3%), а региональных дорог до 48,2 % (48,1%), - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
дорожный ремонт Бурятия

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