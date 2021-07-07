95% лесных пожаров тушат в первые сутки
7 июля в Бурятии потушили очередной пожар в первые сутки. В Северо-Байкальском районе, в пяти км от посёлка Новый Уоян, был ликвидирован пожар на площади 3.1 га.
- За счет раннего обнаружения лесных пожаров, своевременного наращивания сил и средств пожаротушения, оперативность тушения в первые сутки у нас составляет 94,5 %. Это один из самых высоких показателей по России. На эту же дату в 2020 году оперативность составляла 79,8%. Результаты улучшены несмотря на то, что этот год для всех служб прибавил новые задачи и вызовы, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
В этом году в лесное хозяйство Бурятии уже поступило 42 единицы техники и 73 единицы оборудования общей стоимостью 119,6 млн. руб.: пожарные автоцистерны, бульдозеры, тракторы колесные и гусеничные.
- Сберечь леса от пожаров позволяет строго выстроенная система профилактики. И эта работа ведётся в тесном и постоянном сотрудничестве и участии разных ведомств. В постоянном взаимодействии с Петром Степановичем (Мордовским) и агентством лесного хозяйства отрабатываются оперативные задачи по недопущению разрастания пожаров в лесах, тем самым снижается количество вредных веществ в атмосферном воздухе от лесных пожаров в весенне-летний период, - отметил министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.
По информации правительства Бурятии
Бурятия лидирует в России по оперативности тушения лесных пожаров
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