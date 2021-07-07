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В Иркутске силачи разыграют «Кубок Байкала»

В Иркутске силачи разыграют «Кубок Байкала»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 23 ноября

С 3 по 5 декабря в Иркутске будет проходить национальный кубок по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа и становой тяге по версиям IPL/СПР. Также в эти дни пройдёт всероссийский мастерский турнир «Кубок Байкала» по народному жиму, военному жиму, жимовому двоеборью, тяговому двоеборью, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу по версиям СПР/ФЖД/WAF/САР/WSF.

Соревнования проводятся в личном и командном первенствах. К участию допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Участники младше 13 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами.

Заявки принимаются до 23 ноября включительно. Место проведения соревнований в настоящее время уточняется. Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок и доступно 25 ноября. Об этом сообщает Союз пауэрлифтеров Россиив Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
пауэрлифтинг силовой экстрим спорт Иркутск всероссийский турнир

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