Заявки принимаются до 23 ноября
С 3 по 5 декабря в Иркутске будет проходить национальный кубок по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа и становой тяге по версиям IPL/СПР. Также в эти дни пройдёт всероссийский мастерский турнир «Кубок Байкала» по народному жиму, военному жиму, жимовому двоеборью, тяговому двоеборью, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу по версиям СПР/ФЖД/WAF/САР/WSF.
Соревнования проводятся в личном и командном первенствах. К участию допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Участники младше 13 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами.
Заявки принимаются до 23 ноября включительно. Место проведения соревнований в настоящее время уточняется. Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок и доступно 25 ноября. Об этом сообщает Союз пауэрлифтеров Россиив Иркутской области.
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В Иркутске силачи разыграют «Кубок Байкала»
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