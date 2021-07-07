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В Иркутске ГИБДД проводит скрытые проверки общественного транспорта

В Иркутске ГИБДД проводит скрытые проверки общественного транспорта
Общество,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Накануне на водителей составили 12 протоколов

Сотрудники иркутской Госавтоинспекции продолжают проводить скрытые проверки общественного транспорта

- Для предупреждения и пресечения правонарушений, допускаемых водителями общественного транспорта, автоинспекторы постоянно осуществляют периодические скрытые патрули за различными маршрутными такси Иркутска и прилегающего района, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Накануне в ходе отработки Ленинского административного округа дорожные полицейские выявили водителей автобусов, которые нарушили правила дорожного движения.

На водителей было составлено порядка 12 административных материалов за нарушения правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, разговор по телефону, а также за технические неисправности транспортного средства.

ГИБДД общественный транспорт

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