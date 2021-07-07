В Иркутске ГИБДД проводит скрытые проверки общественного транспорта

Накануне на водителей составили 12 протоколов
Сотрудники иркутской Госавтоинспекции продолжают проводить скрытые проверки общественного транспорта
- Для предупреждения и пресечения правонарушений, допускаемых водителями общественного транспорта, автоинспекторы постоянно осуществляют периодические скрытые патрули за различными маршрутными такси Иркутска и прилегающего района, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Накануне в ходе отработки Ленинского административного округа дорожные полицейские выявили водителей автобусов, которые нарушили правила дорожного движения.
На водителей было составлено порядка 12 административных материалов за нарушения правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, разговор по телефону, а также за технические неисправности транспортного средства.
Деревья выглядят так, будто наступила осень
95% лесных пожаров тушат в первые сутки
Страдающий икотой мужчина по-прежнему может спать только урывками
Накануне на водителей составили 12 протоколов
Москва оказалась не на первом месте
На Стеклозаводе идёт масштабная и сложная стройка
Официальное постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля
Электронная платформа позволит выявлять нарушения в графике вывоза отходов
Остаётся тяжёлой ситуация со смертностью среди больных ковидом
В дело вмешалась прокуратура
Евгений Кузнецов вернулся в Чебоксары
Дорожный ремонт планируют завершить до ноября
В столице Бурятии планируют поставить памятник уроженцу Могойтуйского района
На такой вид оповещения постепенно перейдут все регионы России
В Улан-Удэ воздух прогреется до +35 градусов