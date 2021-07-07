В Улан-Удэ появится необычный многоуровневый стадион





Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возводят возле школы №43 в микрорайоне Стеклозавод, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.В скором времени здесь появится многоуровневый стадион - современное футбольное поле для проведения тренировок на двух поперечных площадках, по периметру поля будет четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, трибуна на 100 человек, хоккейная коробка и т. д.Объект сложный для выполнения, но работы идут по графику, отметил исполнительный директор компании-подрядчика ООО «Балси» Батор Гомбоев.- По некоторым видам с опережением. Уже залили бетонное основание для универсальной баскетбольной и волейбольной площадки. Здесь также установят тренажеры, – сообщил Гомбоев.Строители выкапывают траншею под кабель и приступают к заливке подпорных стен.– Опорных стен требуется много, поскольку спортивный комплекс многоуровневый, объекты находятся в разных частях и на разных уровнях, которые будут соединяться дорожками, пандусами, – пояснил подрядчик.Каждую неделю объект проверяют представители администрации Советского района.