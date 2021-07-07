Для привитых от COVID-19 ввели послабления при въезде в РФ

Официальное постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля
Граждане РФ, которые вакцинировались или переболели за последние шесть месяцев COVID-19, при возвращении из-за рубежа отныне не будут сдавать ПЦР-тест. Что касается остальных, им нужно будет сделать лишь один тест в срок три дня после прилёта.
Требования к вернувшимся из-за границы россиянам были ужесточены в мае – граждане обязаны были сдать тесты на коронавирус два раза. Прибывшие также должны были самоизолироваться до получения лабораторного заключения.
В новом постановлении сказано, что вакцинированные от COVID-19 не раньше 12 месяцев назад, а также перенесшие инфекцию за последние полгода - после прибытия из-за рубежа не обязаны сдавать ПЦР-тест.
«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг», - уточняется в постановлении Роспотребнадзора РФ
Также на данный момент много и тех, кто не прививался и не болел коронавирусом, эти люди должны сдать один тест, а до получения результатов находиться на самоизоляции по месту жительства.
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