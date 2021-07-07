В Улан-Удэ 2 выпускника стали стобалльниками по информатике

Всего в столице Бурятии на ЕГЭ зарегистрирован 31 максимальный результат



6 июля стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике. Два выпускника из Улан-Удэ – Сергей Котов, ученик СОШ №32 и Нурулла Амин из СОШ №26 – получили наивысший экзаменационный балл.



- В настоящий момент в столице Бурятии по итогам основного периода ЕГЭ получен 31 максимальный результат. Ученица лингвистической гимназии №3 Юлия Алексеева получила 100 баллов сразу по двум предметам (русский язык и литература), - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Из всех стобалльных результатов 12 получено за ЕГЭ по русскому языку, 10 – по литературе, 3 – по физике, по 2 – по химии и информатике, 1 – по географии. Также впервые в республике 100 баллов по профильной математике получила выпускница гимназии №59 Татьяна Иринчеева.

