Всего в столице Бурятии на ЕГЭ зарегистрирован 31 максимальный результат
6 июля стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике. Два выпускника из Улан-Удэ – Сергей Котов, ученик СОШ №32 и Нурулла Амин из СОШ №26 – получили наивысший экзаменационный балл.
- В настоящий момент в столице Бурятии по итогам основного периода ЕГЭ получен 31 максимальный результат. Ученица лингвистической гимназии №3 Юлия Алексеева получила 100 баллов сразу по двум предметам (русский язык и литература), - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Из всех стобалльных результатов 12 получено за ЕГЭ по русскому языку, 10 – по литературе, 3 – по физике, по 2 – по химии и информатике, 1 – по географии. Также впервые в республике 100 баллов по профильной математике получила выпускница гимназии №59 Татьяна Иринчеева.
В Улан-Удэ 2 выпускника стали стобалльниками по информатике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иван Максимов выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг
Сборная России по стрельбе из лука проходит тренировки в Забайкалье
Забавную находку обсуждают в соцсетях
Туристы погибли в Бурятии, попав под лавину
Животные ломают саженцы и царапают машины
Нахождение возле городка запрещено
Введённый в районе режим ЧС сегодня снимут
По прогнозам, погода изменится с завтрашнего дня
72 пациента подключены к аппаратам ИВЛ
Лагеря дневного пребывания досрочно закрылись из-за роста COVID-19
Размер причинённого ущерба уточняется
Деревья выглядят так, будто наступила осень
95% лесных пожаров тушат в первые сутки
Страдающий икотой мужчина по-прежнему может спать только урывками
Накануне на водителей составили 12 протоколов