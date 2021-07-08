Горожанам пожелали счастья, здоровья и благополучия
Председатель городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём семьи, любви и верности. В поздравлении говорится:
«Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности, который широко отмечается в России уже тринадцатый год.
В нашей многонациональной стране супружеская верность, забота о детях, о старшем поколении являются важнейшими ценностями. Семья даёт человеку опору и поддержку. Ведь именно семья – это неиссякаемый источник любви и уважения, это крепкий дом, дети и внуки – всё самое дорогое, что у нас есть.
Особую благодарность хочется выразить многодетным и приёмным семьям, а также супругам-юбилярам, всей своей жизнью показавшим нам пример неиссякаемой любви и верности.
В этом году 34 семьи получат медаль «За любовь и верность». Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей.
В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и любовь!»
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём семьи
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