Проект завершат в мае 2022 года
В Забайкалье начато строительство солнечной электростанции мощностью 35 МВт, расположенной в районе Яблонового проезда, сообщает пресс-служба государственной инспекции края.
Солнечная электростанция имеет установленную мощность 35 тысяч кВт и предназначена для выработки электрической энергии в электрическую сеть «Читаэнерго» по воздушной линии 110 кВ. Проект включает реализацию двух этапов строительства. Первый завершится в марте 2022, второй – в мае 2022 года.
- В настоящий момент на объекте выполняются подготовительные работы и организация строительной площадки. Специалисты госинспекции разрабатывают программу проверок, - уточнил главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Марат Хафизов.
В Забайкалье начали строить солнечную электростанцию
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