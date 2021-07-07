В Забайкалье начали строить солнечную электростанцию

Проект завершат в мае 2022 года



В Забайкалье начато строительство солнечной электростанции мощностью 35 МВт, расположенной в районе Яблонового проезда, сообщает пресс-служба государственной инспекции края.



Солнечная электростанция имеет установленную мощность 35 тысяч кВт и предназначена для выработки электрической энергии в электрическую сеть «Читаэнерго» по воздушной линии 110 кВ. Проект включает реализацию двух этапов строительства. Первый завершится в марте 2022, второй – в мае 2022 года.



- В настоящий момент на объекте выполняются подготовительные работы и организация строительной площадки. Специалисты госинспекции разрабатывают программу проверок, - уточнил главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Марат Хафизов.

