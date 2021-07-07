 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

В Иркутской области вход в кинозал разрешат только со справками

В Иркутской области вход в кинозал разрешат только со справками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе изменится порядок посещения спортивных клубов и кинотеатров

6 июля в Иркутской области подписаны изменения в указ от 12 октября 2020 года №279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу, с 12 июля 2021 года для занятий спортом в фитнес-центрах и с 10 июля 2021 года для посещений кинотеатров (кинозалов) лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:
- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;
- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;
- для лиц, перенёсших заболевание COVID-19, – справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

В настоящее время в соответствии с указом губернатора Иркутской области от 2 июля 2021 года № 174-уг для занятий спортом и посещения кинотеатров (кинозалов) для совершеннолетних граждан требуются документы о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный тест ПЦР.

С 12 июля 2021 года для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации, лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:
- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;
- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;
- для лиц, перенёсших заболевание COVID-19, - справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

При предоставлении услуг общественного питания допускается проведение торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе с ограничением количества присутствующих не более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борец из Бурятии победил на первенстве мира в Стамбуле
Борец из Бурятии победил на первенстве мира в Стамбуле
Общество, 07.07.2021
Иван Максимов выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг
Бурятские лучники готовятся к Олимпиаде в Чите
Бурятские лучники готовятся к Олимпиаде в Чите
Общество, 07.07.2021
Сборная России по стрельбе из лука проходит тренировки в Забайкалье
Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»
Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»
Общество, 07.07.2021
Забавную находку обсуждают в соцсетях
Красноярцы увековечат память погибших в Бурятии туристов
Красноярцы увековечат память погибших в Бурятии туристов
Общество, 07.07.2021
Туристы погибли в Бурятии, попав под лавину
Коровы портят жизнь жителям района Бурятии
Коровы портят жизнь жителям района Бурятии
Общество, 07.07.2021
Животные ломают саженцы и царапают машины
В военном городке в Бурятии прогремят взрывы
В военном городке в Бурятии прогремят взрывы
Общество, 07.07.2021
Нахождение возле городка запрещено
В Бурятии восстановили мост через ручей Голубой
В Бурятии восстановили мост через ручей Голубой
Общество, 07.07.2021
Введённый в районе режим ЧС сегодня снимут
В Бурятии летний зной сменится ливнями
В Бурятии летний зной сменится ливнями
Общество, 07.07.2021
По прогнозам, погода изменится с завтрашнего дня
В Забайкалье за сутки выявили более 330 случаев COVID-19
В Забайкалье за сутки выявили более 330 случаев COVID-19
Общество, 07.07.2021
72 пациента подключены к аппаратам ИВЛ
В Улан-Удэ оставшимся без лагерей детям выдадут сухпайки
В Улан-Удэ оставшимся без лагерей детям выдадут сухпайки
Общество, 07.07.2021
Лагеря дневного пребывания досрочно закрылись из-за роста COVID-19
Жители Бурятии переживают из-за пожелтевших лиственниц
Жители Бурятии переживают из-за пожелтевших лиственниц
Общество, 07.07.2021
Деревья выглядят так, будто наступила осень
Улан-удэнцу, два года мучающемуся от икоты, не смогли помочь в Москве
Улан-удэнцу, два года мучающемуся от икоты, не смогли помочь в Москве
Общество, 07.07.2021
Страдающий икотой мужчина по-прежнему может спать только урывками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^