В Иркутской области вход в кинозал разрешат только со справками

В регионе изменится порядок посещения спортивных клубов и кинотеатров



6 июля в Иркутской области подписаны изменения в указ от 12 октября 2020 года №279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».



Согласно документу, с 12 июля 2021 года для занятий спортом в фитнес-центрах и с 10 июля 2021 года для посещений кинотеатров (кинозалов) лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:

- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;

- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;

- для лиц, перенёсших заболевание COVID-19, – справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.



В настоящее время в соответствии с указом губернатора Иркутской области от 2 июля 2021 года № 174-уг для занятий спортом и посещения кинотеатров (кинозалов) для совершеннолетних граждан требуются документы о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный тест ПЦР.



С 12 июля 2021 года для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации, лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:

- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;

- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;

- для лиц, перенёсших заболевание COVID-19, - справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.



При предоставлении услуг общественного питания допускается проведение торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе с ограничением количества присутствующих не более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

