В Иркутской области определяют границы зон затопления

Работы планируют завершить до конца 2023 года



В Иркутской области определяют границы зон затопления, подтопления прибайкальских территорий и территорий нижнего бьефа Иркутской ГЭС. На эти цели в 2021 году из областного бюджета выделено 36,7 млн рублей.



Семь млн рублей направлено на определение границ зон затопления, подтопления территорий, расположенных на Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Специалисты обследуют все застроенные территории на участке протяжённостью около 100 километров от створа гидроузла до реки Белая.



На оставшуюся сумму – 29,7 млн рублей – объявлена закупка на определение границ зон затопления, подтопления озера Байкал на территории Иркутского, Слюдянского и Ольхонского районов. Обследования пройдут на территории 47 населённых пунктов, станций РЖД, туристических баз. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 ноября.



- Определение границ зон затопления, подтопления – это масштабная работа, которая идёт в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Цель – выявление территорий, которые могут пострадать от наводнений или подтоплений, ограничение использования таких земель, максимально быстрое предупреждение жителей во время возникновения чрезвычайных ситуаций, а также создание инженерной защиты территорий, – рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.



Специалисты выявляют паводкоопасные территории, проводят инженерные изыскания, гидрологические расчёты. Определённые границы зон затопления, подтопления вносят в единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территорий. Они отражаются на генеральных планах населённых пунктов и в схемах территориального планирования. Это позволяет учитывать сведения при строительстве новых микрорайонов и развитии территорий. Также информация о границах зон подтопления передается в МЧС.



В Иркутской области определение зон затопления было начато в 2016 году. Завершить эту работу необходимо до конца 2023 года. На данный момент в перечне 400 населённых пунктов. Определены границы зон затопления у 331 из них, сведения по 195 уже внесены в единый государственный реестр недвижимости. Остальные находятся на согласовании и утверждении. Светлана Трофимова отметила, что перечень обследования территорий не окончательный. В него вносятся дополнения по мере поступления предложений от местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

