В Бурятии с работники лесоприёмного пункта работали без договоров

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии два работника лесоприёмного пункта – разнорабочий и охранник с 1 марта работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.



В отношении владельца пункта возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



