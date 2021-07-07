В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии два работника лесоприёмного пункта – разнорабочий и охранник с 1 марта работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.
В отношении владельца пункта возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с работники лесоприёмного пункта работали без договоров
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