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В Бурятии с работники лесоприёмного пункта работали без договоров

В Бурятии с работники лесоприёмного пункта работали без договоров
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии два работника лесоприёмного пункта – разнорабочий и охранник с 1 марта работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.

В отношении владельца пункта возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

прокуратура

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