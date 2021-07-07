Дорожный ремонт планируют завершить до ноября
Продолжается ремонт участка с 272 по 282 км региональной дороги «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск». В настоящее время подрядчик приступил укладке выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
Региональная дорога в Закаменском районе Бурятии была построена ещё в советское время, с тех пор проводился только ямочный ремонт. Меж тем на дороге появились многочисленные трещины, выбоины, образовалась колейность. И вот, в прошлом году участок включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги». К ремонту дорожники приступили в апреле и планируют завершить его до ноября 2021 года.
- Дождливая погода и пандемия, к сожалению, вносят свои коррективы, поэтому график у нас сдвинулся. Тем не менее, мы стремимся уложиться в сроки, заявленные ранее. Сейчас мы готовим земляное полотно под укладку асфальта и планируем завершить подготовительные работы в течение месяца, - сообщил Игорь Бакшеев, главный инженер подрядной организации ООО «Дорстрой».
По проекту на этом участке дороги отремонтируют водопропускные трубы, в два слоя уложат асфальтобетон, обустроят автобусные остановки, установят знаки и нанесут разметку.
- Мы строго следим за ходом работ. Сегодня на объекте работает семь единиц техники, но как заявили в подрядной организации, с наступлением солнечных дней количество техники увеличат, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В Закаменском районе Бурятии приступили к укладке дорожного основания
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