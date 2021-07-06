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Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»

Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие международного уровня пройдёт в дистанционном формате

Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в творческом конкурсе «На волне» (0+). Принять участие по правилам конкурса смогут все - от пяти лет и выше. В состав членов жюри вошли профессионалы своего дела, выдающиеся деятели культуры и искусства нашей страны.

Номинации конкурса:
• Вокал
• Инструментальное исполнительство
• Хореография
• Художественное слово
• Изобразительное искусство

Организаторы подчеркивают, что на данном конкурсе призового фонда нет.

«Конкурс подразумевает оценку творческой работы профессиональным составом жюри. Как высшая награда победителя - это диплом Гран-при», - рассказали организаторы на официальной странице конкурса в ВК.

Для участия необходимо отправить заполненную анкету и прикрепить в сообщении к заявке ссылку на страницу с работой участника загруженных на YouTube, Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. Подробная информация – на официальном сайте «На волне».

Прием заявок: 1-20 июля включительно. Оглашение результатов: 30 июля.

конкурс

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