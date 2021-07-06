Мероприятие международного уровня пройдёт в дистанционном формате
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в творческом конкурсе «На волне» (0+). Принять участие по правилам конкурса смогут все - от пяти лет и выше. В состав членов жюри вошли профессионалы своего дела, выдающиеся деятели культуры и искусства нашей страны.
Номинации конкурса:
• Вокал
• Инструментальное исполнительство
• Хореография
• Художественное слово
• Изобразительное искусство
Организаторы подчеркивают, что на данном конкурсе призового фонда нет.
«Конкурс подразумевает оценку творческой работы профессиональным составом жюри. Как высшая награда победителя - это диплом Гран-при», - рассказали организаторы на официальной странице конкурса в ВК.
Для участия необходимо отправить заполненную анкету и прикрепить в сообщении к заявке ссылку на страницу с работой участника загруженных на YouTube, Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. Подробная информация – на официальном сайте «На волне».
Прием заявок: 1-20 июля включительно. Оглашение результатов: 30 июля.
Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Издания включат в фонд национальной электронной библиотеки
Сейчас ведутся работы по приёмке объекта
75 медалей «За любовь и верность» вручат забайкальцам на дому
Мероприятие международного уровня пройдёт в дистанционном формате
Торжественное мероприятие состоялось в отделе по Аларскому району службы ЗАГС Иркутской области
Конкурс был посвящён 90-летию Бурятского государственного университета
Из-за размыва с этими населёнными пунктами было прервано транспортное сообщение
Гусеничные тракторы с клиновым отвалом созданы для лесовосстановительных работ
Поздравления с вековым юбилеем принимает сегодня участница войны Людмила Венедиктова
Суточный прирост составил более 300 больных
Осуждённые могут получить и высшее образование во время отбытия наказания
Команды из Иркутска и Читы прошли в следующий этап соревнований
Спортсмены в течение 6 дней проведут тренировки перед летними Олимпийскими играми
На решение о переносе повлияла текущая эпидобстановка
На работу ушло два месяца