Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»

Мероприятие международного уровня пройдёт в дистанционном формате



Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в творческом конкурсе «На волне» (0+). Принять участие по правилам конкурса смогут все - от пяти лет и выше. В состав членов жюри вошли профессионалы своего дела, выдающиеся деятели культуры и искусства нашей страны.



Номинации конкурса:

• Вокал

• Инструментальное исполнительство

• Хореография

• Художественное слово

• Изобразительное искусство



Организаторы подчеркивают, что на данном конкурсе призового фонда нет.



«Конкурс подразумевает оценку творческой работы профессиональным составом жюри. Как высшая награда победителя - это диплом Гран-при», - рассказали организаторы на официальной странице конкурса в ВК.



Для участия необходимо отправить заполненную анкету и прикрепить в сообщении к заявке ссылку на страницу с работой участника загруженных на YouTube, Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. Подробная информация – на официальном сайте «На волне».



Прием заявок: 1-20 июля включительно. Оглашение результатов: 30 июля.



