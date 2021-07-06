Автопарк лесхозов Бурятии пополняется тракторами

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Гусеничные тракторы с клиновым отвалом созданы для лесовосстановительных работ



В Бурятии сотрудники автономного учреждения «Лесресурс» встретили два новых мощных гусеничных трактора «ТЛ-5АЛМ». Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Гусеничные тракторы с клиновым отвалом созданы специально для проведения различных мероприятий в лесу. С помощью таких тракторов лесники готовят почву к лесовосстановительным мероприятиям: расчищают местность от мусора, прокладывают борозды, вспахивают землю и проводят мероприятия по уходу за лесом.



- У этого трактора хороший силовой агрегат, крепкая ходовая, просторная кабина с хорошим обзором местности. Кроме этого, на тракторе очень хорошая манёвренность, он идеально подходит для условий местности Бурятии. И, что немаловажно, в обслуживании он довольно неприхотлив и прост, - рассказал тракторист Артём Сандригайло.

