Суточный прирост составил более 300 больных
По данным оперативного штаба в Забайкальском крае, за последние сутки выявлен 331 новый подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 48 950 забайкальцев.
За прошедшие сутки 196 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 44 779.
В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 182 человека находятся в тяжёлом состоянии, 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 941 человека. За последние сутки в Забайкалье подтверждено девять летальных случаев от коронавируса.
Специалисты напоминают, что эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 206 260 человек, вторым – 167 163, сообщает пресс-служба правительства края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки выявили 307 случаев заражения. Это несколько меньше, чем ежесуточные показатели, фиксировавшиеся ранее. Общее число достигло 46 523. За последние сутки скончались 24 человека. За всё время в Бурятии скончались 1350 больных коронавирусом.
Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 49 тысяч
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