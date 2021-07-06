Осуждённые могут получить и высшее образование во время отбытия наказания
В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, окончившие в этом году 9 и 12 классы получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.
В торжественной обстановке аттестаты выпускникам вручил заместитель начальника учреждения Виктор Пластинин.
- Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов. Они пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив осуждённым о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО осуждённые получили аттестаты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из-за размыва с этими населёнными пунктами было прервано транспортное сообщение
Гусеничные тракторы с клиновым отвалом созданы для лесовосстановительных работ
Поздравления с вековым юбилеем принимает сегодня участница войны Людмила Венедиктова
Суточный прирост составил более 300 больных
Осуждённые могут получить и высшее образование во время отбытия наказания
Команды из Иркутска и Читы прошли в следующий этап соревнований
Спортсмены в течение 6 дней проведут тренировки перед летними Олимпийскими играми
На решение о переносе повлияла текущая эпидобстановка
На работу ушло два месяца
Чемпионат мира состоится в Турции
Женщины подготовили различные образы по подобию моды прошлого столетия
Материалы проверок будут направлены в управление Росреестра
По словам специалиста, «видно - с нерпами что-то не то»
Мужчина контактировал с больной коронавирусом, но не сидел дома
Под его охраной были леса восточного побережья Байкала