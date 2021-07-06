В улан-удэнском СИЗО осуждённые получили аттестаты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые могут получить и высшее образование во время отбытия наказания



В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, окончившие в этом году 9 и 12 классы получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.



В торжественной обстановке аттестаты выпускникам вручил заместитель начальника учреждения Виктор Пластинин.



- Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов. Они пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив осуждённым о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

