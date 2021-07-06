Материалы проверок будут направлены в управление Росреестра
В СНТ «Пионер-2» в Улан-Удэ провели рейд по проверке соблюдения норм земельного законодательства. Всего проверено 53 собственника земельных участков. У 35 землепользователей были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Материалы проверок будут направлены в управление Росреестра для принятия решения о возбуждении административного производства, - сообщил начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию Геннадий Гуруев.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1. КоАП РФ, с наложением административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей. За использование земельного участка вне соответствия с его целевым назначением также предусмотрен штраф, сумма штрафа зависит от кадастровой стоимости используемого земельного участка.
В Улан-Удэ среди собственников участков нашли нарушителей
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