В Улан-Удэ среди собственников участков нашли нарушителей

Материалы проверок будут направлены в управление Росреестра



В СНТ «Пионер-2» в Улан-Удэ провели рейд по проверке соблюдения норм земельного законодательства. Всего проверено 53 собственника земельных участков. У 35 землепользователей были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе администрации города.



- Материалы проверок будут направлены в управление Росреестра для принятия решения о возбуждении административного производства, - сообщил начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию Геннадий Гуруев.



За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1. КоАП РФ, с наложением административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей. За использование земельного участка вне соответствия с его целевым назначением также предусмотрен штраф, сумма штрафа зависит от кадастровой стоимости используемого земельного участка.





