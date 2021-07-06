Забайкальцы стали призёрами первенств России и мира

Общество, Фото: федерация грэпплинга Забайкальского края

Юные спортсмены выиграли медали по гиревому спорту и грэпплингу



В литовском городе Канаусе со 2 по 5 июля прошло первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек до 18 лет. Забайкальский край представлял Даниил Смирнов, который стал бронзовым призёром в дисциплине двоеборье в весовой категории 68 килограмм. Спортсмены соревновались в подъёме гири массой 24 килограмма.



Напомним, что в феврале текущего года Даниил Смирнов стал победителем первенства России по гиревому спорту среди юношей в городе Омск, благодаря этому он попал на первенство мира.



В городе Видное Московской области с 1 по 4 июля состоялось первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Впервые Забайкальский край был представлен единой командой из восьми спортсменов. По итогам соревнований команда завоевала две бронзовые и одну серебряную медали.



У девушек 16-17 лет Варвара Машкина в весовой категории 56 килограммов завоевала «серебро» в разделе «Но-Ги» (борьба в шортах и рашгарде) и «бронзу» в разделе «Ги» (кимоно). Сергей Ганжур среди юношей 12-13 лет в весовой категории 38 килограмм завоевал «бронзу» в разделе «Ги».



- Варвара получила право представлять Россию и, в частности, наш край на первенстве мира, которое будет проходить в начале августа в Уфе совместно с олимпийскими дисциплинами, - рассказал тренер грэпплинга Забайкальского края Виталий Семёнов.



Варваре Машкиной 10 июня присвоен разряд кандидата в мастера спорта по джиу–джитсу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

