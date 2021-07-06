В Бурятии скончался опытный лесник

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Под его охраной были леса восточного побережья Байкала



На севере Бурятии на 71 году жизни от тяжёлой болезни скончался опытный лесник Евгений Погребняк. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.



Свою трудовую деятельность он начал в Северо-Байкальском лесхозе лесником в 1980 году в урочище Хакусы. Там непрерывно, до последнего дня, проработал более 40 лет. Под его охраной находились леса восточного побережья озера Байкал.



- Евгений Александрович уделял большое внимание профилактике лесных пожаров, экологическому воспитанию местных жителей, пользовался заслуженным авторитетом у работников Северо-Байкальского лесничества и лесхоза, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, - отметили в агентстве лесного хозяйства.



За высокое профессиональное мастерство, самоотверженную работу, обеспечившую успешную борьбу с лесными пожарами, за долголетнюю и безупречную службу был награждён нагрудными знаками «За 10, 20-летнюю службу в Государственной лесной охране». Ему присвоено звание «Лучший по профессии», также награждён медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

